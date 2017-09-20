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Украина хочет продать телеправа на ЧМ-2018

Украинское правительство намеревается продать права на показ матчей чемпионата мира 2018 года за 200 млн грн (более 435 млн руб.), сообщает "Газета.ру" со ссылкой на "Футбол-24".

Отмечается, что это предусмотрено проектом госбюджета страны на 2018 год.

В 2017 году Международная федерация футбола (ФИФА) передала права на показ матчей турнира Европейскому вещательному союзу, который отдал их Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Ранее глава НОТУ Зураб Аласания говорил, что не будет транслировать чемпионат мира в России, даже рискуя отставкой.
Сегодня, 06:29
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