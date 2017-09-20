Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

На волгоградском стадионе чемпионата мира-2018 взошел газон

На волгоградском стадионе чемпионата мира-2018 взошел газон, сообщает Welcome2018.com. Для посева использовано 750 кг смеси нескольких сортов травы райграс.

Зазеленевший газон перед использованием несколько раз постригут, после чего для прочности прошьют 20 миллионов синтетических волокон.

На "Волгоград Арене" установлено более 50 процентов кровельного покрытия из полимерных материалов. Продолжается установка зрительских кресел на трибуны, ведется монтаж инженерных систем и оборудования, внутренние отделочные работы и витражное остекление арены и входных групп, а также благоустройство территории.
Сегодня, 18:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.