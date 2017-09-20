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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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На волгоградском стадионе чемпионата мира-2018 взошел газон
На волгоградском стадионе чемпионата мира-2018 взошел газон, сообщает Welcome2018.com. Для посева использовано 750 кг смеси нескольких сортов травы райграс.
Зазеленевший газон перед использованием несколько раз постригут, после чего для прочности прошьют 20 миллионов синтетических волокон.
На "Волгоград Арене" установлено более 50 процентов кровельного покрытия из полимерных материалов. Продолжается установка зрительских кресел на трибуны, ведется монтаж инженерных систем и оборудования, внутренние отделочные работы и витражное остекление арены и входных групп, а также благоустройство территории.
Зазеленевший газон перед использованием несколько раз постригут, после чего для прочности прошьют 20 миллионов синтетических волокон.
На "Волгоград Арене" установлено более 50 процентов кровельного покрытия из полимерных материалов. Продолжается установка зрительских кресел на трибуны, ведется монтаж инженерных систем и оборудования, внутренние отделочные работы и витражное остекление арены и входных групп, а также благоустройство территории.
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