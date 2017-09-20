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Руслан Ротань: сборной Украине нужно выжать максимум и выйти на чемпионат мира

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, что национальной команде надо добыть две победы.

"Нужно сейчас не о перспективах говорить, а выходить на поле и добывать две победы, тогда все будет нормально. Нам все никак не удается пройти квалификацию ровно: то соперники попадутся – финалисты ЧМ, то просто игра не идет… Сейчас нужно выжать максимум и выйти из нашей группы", - цитирует Ротаня "Вести".
Теги: Ротань Сборная Украины
Вчера, 23:48
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