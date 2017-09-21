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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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На стадионе "Санкт-Петербург" откроется кинотеатр
Перед матчем 1/16 финала Кубка России "Динамо" - "Зенит" на стадионе "Санкт-Петербург" откроется кинотеатр, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
На первом сеансе каждый желающий сможет увидеть шедевр спортивного кино — картину «Удар! Еще удар!». Премьера художественного фильма режиссера Виктора Садовского по сценарию Льва Кассиля состоялась 24 июня 1968 года. Для съемок картины 10 июня 1967 года на стадионе имени Кирова был организован товарищеский матч между ленинградским «Зенитом» и московским «Динамо». Сеанс пройдет в фойе сектора «C» на пятом уровне стадиона «Санкт-Петербург» и начнется в 18:15. Вход для обладателей билетов на ленинградское дерби свободный.
На первом сеансе каждый желающий сможет увидеть шедевр спортивного кино — картину «Удар! Еще удар!». Премьера художественного фильма режиссера Виктора Садовского по сценарию Льва Кассиля состоялась 24 июня 1968 года. Для съемок картины 10 июня 1967 года на стадионе имени Кирова был организован товарищеский матч между ленинградским «Зенитом» и московским «Динамо». Сеанс пройдет в фойе сектора «C» на пятом уровне стадиона «Санкт-Петербург» и начнется в 18:15. Вход для обладателей билетов на ленинградское дерби свободный.
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