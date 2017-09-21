Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Конгресс УЕФА в 2019 году пройдет 7 февраля в Риме

Очередной конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2019 году пройдет 7 февраля в Риме, сообщил президент организации Александер Чеферин.

"Очередной конгресс УЕФА в 2019 году пройдет 7 февраля в Риме", - приводит слова Чеферина ТАСС..
Теги: Чеферин
Сегодня, 04:37
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.