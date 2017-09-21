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Во время ЧМ-2018 музеи Калининграда будут работать по ночам

Во время проведения ЧМ-2018 музеи Калининграда будут работать по ночам.

"Мы планируем в дни проведения матчей Чемпионата мира обеспечить работу музеев до шести утра. У нас есть опыт Музейной ночи, Ночи кино, Ночи искусств, и этот накопленный опыт нужно использовать во время проведения мирового первенства. Это предложение будет интересно туристам, которые приедут в Калининград только на матч и ранним утром уедут", – передает пресс-служба правительства Калининградской области слова временно исполняющего обязанности министра по культуре и туризму области Андрея Ермака.

welcome2018.com
Сегодня, 05:05
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