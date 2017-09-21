Во время ЧМ-2018 музеи Калининграда будут работать по ночам

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
05:38
Евгений Кафельников: ЦСКА за победу в Лиге чемпионов заработал 1,5 миллиона евро, а "Спартак" - нет (2)
Евгений Кафельников: ЦСКА за победу в Лиге чемпионов заработал 1,5 миллиона евро, а "Спартак" - нет (2)
04:59
Борис Игнатьев: ЦСКА не хватило мотивации, "Спартаку" помогло желание реабилитироваться перед болельщиками
Борис Игнатьев: ЦСКА не хватило мотивации, "Спартаку" помогло желание реабилитироваться перед болельщиками
04:57
Владимир Пономарёв: никакого слива Кубка со стороны ЦСКА не было, решили сэкономить силы и дать практику молодежи (2)
Владимир Пономарёв: никакого слива Кубка со стороны ЦСКА не было, решили сэкономить силы и дать практику молодежи (2)
01:07
Алексей Сорокин: сборная России на ЧМ-2018 способна дать результат, заслуживаемый ее болельщиками (1)
Алексей Сорокин: сборная России на ЧМ-2018 способна дать результат, заслуживаемый ее болельщиками (1)
00:39
Россия и еще 12 стран-хозяек Евро-2020 не смогут претендовать на финалы еврокубков в 2020 году
Россия и еще 12 стран-хозяек Евро-2020 не смогут претендовать на финалы еврокубков в 2020 году
Вчера 23:58
"Милан" обыграл СПАЛ, "Наполи" разгромил "Лацио"
"Милан" обыграл СПАЛ, "Наполи" разгромил "Лацио"
Вчера 23:25
"Атлетико" в гостях обыграл "Атлетик"
"Атлетико" в гостях обыграл "Атлетик"
Вчера 23:24
Леонид Федун: я никому не буду предлагать купить "Спартак" (10)
Леонид Федун: я никому не буду предлагать купить "Спартак" (10)
Вчера 22:47
Евгений Калешин: "Спартак" превзошел нас в качестве игры (2)
Евгений Калешин: "Спартак" превзошел нас в качестве игры (2)
Вчера 22:06
Ивелин Попов: «Спартак» – не «Реал», так что самоуверенности и расслабленности нет (видео) (8)
Ивелин Попов: «Спартак» – не «Реал», так что самоуверенности и расслабленности нет (видео) (8)
Вчера 22:01
"Спартак" впервые за 13 лет обыграл "Кубань" в Краснодаре (13)
"Спартак" впервые за 13 лет обыграл "Кубань" в Краснодаре (13)
Вчера 21:49
Валерий Рейнгольд: "Кубань" не та команда, по которой можно судить о состоянии "Спартака" (10)
Валерий Рейнгольд: "Кубань" не та команда, по которой можно судить о состоянии "Спартака" (10)
Вчера 21:47
Спартак Гогниев: "Спартак" показал свой уровень (1)
Спартак Гогниев: "Спартак" показал свой уровень (1)
Вчера 21:33
"Кельн" с Раушем потерпел пятое поражение подряд
"Кельн" с Раушем потерпел пятое поражение подряд
Вчера 21:15
"Динамо" в серии пенальти проиграло "Спартаку" из Нальчика (21)
"Динамо" в серии пенальти проиграло "Спартаку" из Нальчика (21)
Вчера 21:03
"Рома" разгромила "Беневенто"
"Рома" разгромила "Беневенто"
Вчера 20:54
Чемпион остается в игре (9)
Чемпион остается в игре (9)
Во время ЧМ-2018 музеи Калининграда будут работать по ночам
Во время проведения ЧМ-2018 музеи Калининграда будут работать по ночам.
"Мы планируем в дни проведения матчей Чемпионата мира обеспечить работу музеев до шести утра. У нас есть опыт Музейной ночи, Ночи кино, Ночи искусств, и этот накопленный опыт нужно использовать во время проведения мирового первенства. Это предложение будет интересно туристам, которые приедут в Калининград только на матч и ранним утром уедут", – передает пресс-служба правительства Калининградской области слова временно исполняющего обязанности министра по культуре и туризму области Андрея Ермака.
welcome2018.com
"Мы планируем в дни проведения матчей Чемпионата мира обеспечить работу музеев до шести утра. У нас есть опыт Музейной ночи, Ночи кино, Ночи искусств, и этот накопленный опыт нужно использовать во время проведения мирового первенства. Это предложение будет интересно туристам, которые приедут в Калининград только на матч и ранним утром уедут", – передает пресс-служба правительства Калининградской области слова временно исполняющего обязанности министра по культуре и туризму области Андрея Ермака.
welcome2018.com
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.