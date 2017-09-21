Во время ЧМ-2018 музеи Калининграда будут работать по ночам

Во время проведения ЧМ-2018 музеи Калининграда будут работать по ночам."Мы планируем в дни проведения матчей Чемпионата мира обеспечить работу музеев до шести утра. У нас есть опыт Музейной ночи, Ночи кино, Ночи искусств, и этот накопленный опыт нужно использовать во время проведения мирового первенства. Это предложение будет интересно туристам, которые приедут в Калининград только на матч и ранним утром уедут", – передает пресс-служба правительства Калининградской области слова временно исполняющего обязанности министра по культуре и туризму области Андрея Ермака.