Александр Дюков: выход из группы на ЧМ-2018 будет успехом для сборной России

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков заявил, что выход сборной России из группы на ЧМ-2018 будет считаться достойным результатом.– Исходя из результатов нашей сборной в последние годы, успехом будет выход из группы. Но я верю в то, что у нашего футбола огромные возможности для развития и через какое-то время мы сможем бороться за медали в международных турнирах.– Опять же: за счет более системного подхода к управлению футбольным хозяйством. Многие страны этот путь уже прошли, сможем и мы.