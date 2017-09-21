Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Алексей Сорокин: строительство стадиона ЧМ-2018 в Самаре нагоняет нужный темп

Строительство стадиона "Самара-Арена", который примет матчи чемпионата мира 2018 года, нагоняет нужный темп, заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Ранее сообщалось, что сроки строительства объекта отставали от графика.

"Самара нагоняет темпы строительства. Точной информации по какой-то задержке у меня нет. Да, она была, но сейчас задержка компенсируется. Строительной готовности стоит ждать в конце декабря, как было указано в госконтрактах, потом будет адаптация арены к чемпионату мира - это уже другая работа", - цитирует Сорокина ТАСС.

Также гендиректор оргкомитета "Россия-2018" рассказал о ходе строительства другой арены к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. "По дате открытия "Ростов-Арены" у меня пока нет информации, пока это не решено. Строительство стадиона в Ростове-на-Дону находится на высокой стадии готовности, мы удовлетворены темпами. По матчу-открытия стадиона решение примет Российский футбольный союз", - сообщил Сорокин.
Теги: Сорокин
Сегодня, 17:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.