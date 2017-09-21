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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Сорокин: строительство стадиона ЧМ-2018 в Самаре нагоняет нужный темп
Строительство стадиона "Самара-Арена", который примет матчи чемпионата мира 2018 года, нагоняет нужный темп, заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
Ранее сообщалось, что сроки строительства объекта отставали от графика.
"Самара нагоняет темпы строительства. Точной информации по какой-то задержке у меня нет. Да, она была, но сейчас задержка компенсируется. Строительной готовности стоит ждать в конце декабря, как было указано в госконтрактах, потом будет адаптация арены к чемпионату мира - это уже другая работа", - цитирует Сорокина ТАСС.
Также гендиректор оргкомитета "Россия-2018" рассказал о ходе строительства другой арены к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. "По дате открытия "Ростов-Арены" у меня пока нет информации, пока это не решено. Строительство стадиона в Ростове-на-Дону находится на высокой стадии готовности, мы удовлетворены темпами. По матчу-открытия стадиона решение примет Российский футбольный союз", - сообщил Сорокин.
Ранее сообщалось, что сроки строительства объекта отставали от графика.
"Самара нагоняет темпы строительства. Точной информации по какой-то задержке у меня нет. Да, она была, но сейчас задержка компенсируется. Строительной готовности стоит ждать в конце декабря, как было указано в госконтрактах, потом будет адаптация арены к чемпионату мира - это уже другая работа", - цитирует Сорокина ТАСС.
Также гендиректор оргкомитета "Россия-2018" рассказал о ходе строительства другой арены к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. "По дате открытия "Ростов-Арены" у меня пока нет информации, пока это не решено. Строительство стадиона в Ростове-на-Дону находится на высокой стадии готовности, мы удовлетворены темпами. По матчу-открытия стадиона решение примет Российский футбольный союз", - сообщил Сорокин.
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