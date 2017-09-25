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Алексей Смертин принял участие в Московском марафоне

Посол ЧМ-2018, бывший футболист сборной России Алексей Смертин, а также посол Саранска, города-организатора ЧМ-2018, олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов приняли участие в ежегодном Московском марафоне.

Смертин в воскресенье пробежал 10 км, Немов принял участие в символическом старте и торжественной церемонии открытия марафона, сообщает welcome2018.com. Участниками забега стали 30 тыс. человек из 70 стран.

Классическую марафонскую дистанцию 42 км 195 м преодолели более 10 тыс. бегунов, свыше 15 тыс. человек пробежали 10 км.
Теги: Смертин
Сегодня, 17:16
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:28) #
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Млять то книги пишет то марафон бегает а работать когда будет? Теперь еще Широков каким то боком к Динамо прилип такой же работник!? rage
Регистрация: 11.04.2016
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