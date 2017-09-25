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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексей Смертин принял участие в Московском марафоне
Посол ЧМ-2018, бывший футболист сборной России Алексей Смертин, а также посол Саранска, города-организатора ЧМ-2018, олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов приняли участие в ежегодном Московском марафоне.
Смертин в воскресенье пробежал 10 км, Немов принял участие в символическом старте и торжественной церемонии открытия марафона, сообщает welcome2018.com. Участниками забега стали 30 тыс. человек из 70 стран.
Классическую марафонскую дистанцию 42 км 195 м преодолели более 10 тыс. бегунов, свыше 15 тыс. человек пробежали 10 км.
Смертин в воскресенье пробежал 10 км, Немов принял участие в символическом старте и торжественной церемонии открытия марафона, сообщает welcome2018.com. Участниками забега стали 30 тыс. человек из 70 стран.
Классическую марафонскую дистанцию 42 км 195 м преодолели более 10 тыс. бегунов, свыше 15 тыс. человек пробежали 10 км.
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