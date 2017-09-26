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Дмитрий Шляхтин: отставка Меркушкина не повлияет на вектор подготовки Самары к ЧМ-2018

Вектор подготовки Самары к проведению ЧМ-2018 будет продолжен после отставки Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области, сообщил министр спорта региона Дмитрий Шляхтин.

Президент России Владимир Путин в понедельник принял отставку Меркушкина, назначив врио главы Самарской области Дмитрия Азарова.

"Думаю, что вектор подготовки к чемпионату мира будет продолжен", - цитирует Шляхтина ТАСС.
Теги: Шляхтин
Сегодня, 02:24
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