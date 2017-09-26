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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Шляхтин: отставка Меркушкина не повлияет на вектор подготовки Самары к ЧМ-2018
Вектор подготовки Самары к проведению ЧМ-2018 будет продолжен после отставки Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области, сообщил министр спорта региона Дмитрий Шляхтин.
Президент России Владимир Путин в понедельник принял отставку Меркушкина, назначив врио главы Самарской области Дмитрия Азарова.
"Думаю, что вектор подготовки к чемпионату мира будет продолжен", - цитирует Шляхтина ТАСС.
Президент России Владимир Путин в понедельник принял отставку Меркушкина, назначив врио главы Самарской области Дмитрия Азарова.
"Думаю, что вектор подготовки к чемпионату мира будет продолжен", - цитирует Шляхтина ТАСС.
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