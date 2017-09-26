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Виталий Мутко: отставка губернатора Самарской области не повлияет на подготовку к ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что отставка губернатора Самарской области Николая Меркушкина никак не повлияет на подготовку региона к ЧМ-2018.

"Это никак не повлияет на подготовку. Это субъект РФ, и губернатор, который назначен исполняющим обязанности, не сторонний человек, он работал в этом городе. А самое главное – подготовка к чемпионату мира – это госпрограмма. И кто бы ни был губернатором, он должен соблюдать преемственность и должен неукоснительно исполнять обязательства РФ.

И я думаю, что так и будет. Никаких проблем я здесь не вижу", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 04:22
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