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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Азаров: региональные власти проведут ревизию строительства стадиона "Самара-Арена"
Самарские власти проведут полную ревизию сложившейся ситуации со строительством стадиона "Самара-Арена" к чемпионату мира, сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Президент России Владимир Путин в понедельник принял отставку Николая Меркушкина, руководившего областью с мая 2012 года, назначив врио главы Самарской области Дмитрия Азарова.
"Я думаю, что те средства, которые государством уже сегодня определены на строительство стадиона, должны быть просто эффективно освоены. Сейчас преждевременно говорить о дополнительном привлечении инвестиций. Но то, что нужно сделать - это полную ревизию существующей ситуации.
Я уверен, что мы успеем, сомнений в этом нет. А сложности, которые при реализации масштабных проектов возникают, они должны быть преодолены", - цитирует Азарова РБК.
Президент России Владимир Путин в понедельник принял отставку Николая Меркушкина, руководившего областью с мая 2012 года, назначив врио главы Самарской области Дмитрия Азарова.
"Я думаю, что те средства, которые государством уже сегодня определены на строительство стадиона, должны быть просто эффективно освоены. Сейчас преждевременно говорить о дополнительном привлечении инвестиций. Но то, что нужно сделать - это полную ревизию существующей ситуации.
Я уверен, что мы успеем, сомнений в этом нет. А сложности, которые при реализации масштабных проектов возникают, они должны быть преодолены", - цитирует Азарова РБК.
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