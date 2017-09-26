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Укладка газона на тренировочной базе ЧМ-2018 в Астрахани начнется в октябре

Укладка газона на муниципальном стадионе "Астрахань", который станет одной из тренировочных баз для команд-участниц ЧМ-2018, начнется в начале октября. В конце месяца обновленное поле планируют презентовать представителям ФИФА, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Астраханской области.

"По информации подрядной организации "Электроспецмонтаж", на стадионе выполнены все демонтажные работы, установлены мачты для освещения, сейчас идет монтаж корпуса зрительских трибун. А с 10 октября планируется приступить к укладке газона и уходу за ним, чтобы в конце октября презентовать его представителям ФИФА", - уточнили в пресс-службе.

Там же отметили, что с работами на стадионе "Астрахань" ознакомился губернатор области Александр Жилкин. Он подчеркнул, что сдача обновленного стадиона должна быть произведена в срок, не позднее 30 декабря.

"Вы должны сдать объект в срок. Если понадобится, продлевайте рабочий день, пока позволяет погода. Но объект должен быть сдан вовремя", - поставил задачу Жилкин
Сегодня, 05:30
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