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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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18:30
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Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (2)
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Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (7)
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Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Власти уверены, что матчи ЧМ-2018 в Нижегородской области пройдут на высочайшем уровне
Временно исполняющий обязанности главы Нижегородской области Глеб Никитин считает, что при проведении матчей чемпионата мира по футболу 2018 года не возникнет проблем.
"Это огромный вызов, задача ближайшего дня, о которой, конечно же, ни в коем случае мы не должны забывать. Мы не имеем выбора, альтернативы: просто обязаны закончить строительство и провести сам чемпионат на самом-самом высоком уровне. Я уверен, что так оно и будет", - сказал Никитин в эфире телеканала "Россия 24".
ТАСС
"Это огромный вызов, задача ближайшего дня, о которой, конечно же, ни в коем случае мы не должны забывать. Мы не имеем выбора, альтернативы: просто обязаны закончить строительство и провести сам чемпионат на самом-самом высоком уровне. Я уверен, что так оно и будет", - сказал Никитин в эфире телеканала "Россия 24".
ТАСС
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