Власти уверены, что матчи ЧМ-2018 в Нижегородской области пройдут на высочайшем уровне

Временно исполняющий обязанности главы Нижегородской области Глеб Никитин считает, что при проведении матчей чемпионата мира по футболу 2018 года не возникнет проблем."Это огромный вызов, задача ближайшего дня, о которой, конечно же, ни в коем случае мы не должны забывать. Мы не имеем выбора, альтернативы: просто обязаны закончить строительство и провести сам чемпионат на самом-самом высоком уровне. Я уверен, что так оно и будет", - сказал Никитин в эфире телеканала "Россия 24".