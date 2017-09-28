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Власти Татарстана разработали специальные турпакеты для болельщиков ЧМ-2018

Власти Татарстана разработали несколько вариантов экскурсионных и туристических программ для болельщиков во время ЧМ-2018, рассказал председатель Государственного комитета по туризму Сергей Иванов.

"Республика подготовила несколько вариантов экскурсионных и туристических программ для болельщиков <...> Есть три варианта тура - однодневный, двухдневный и трехдневный", - сказал он.

Иванов пояснил, что однодневный тур ориентирован на любителей экстремального отдыха и включает в себя гонки, купание в холодном озере, посещение стрелковых центров. В двухдневную программу входит посещение острова-града Свияжск, где можно побиться на мечах, а также экскурсия на завод "Камаз".

Кроме того, имеются выездные экскурсионные программы, включающие посещение Йошкар-Олы и Чебоксар. В турпакеты не входит проживание, стоимость однодневного пакета на одного человека - 2,5-3 тыс. рублей, двухдневного - 5-6 тыс. рублей, трехдневного - 7,5-9 тыс. рублей.

ТАСС
Сегодня, 06:45
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