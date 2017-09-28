Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

В обращение поступила почтовая марка, посвященная Самаре и ЧМ-2018

В обращение поступила почтовая карточка с маркой из серии "Города, принимающие ЧМ-2018". Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе компании АО "Марка", занимающейся выпуском филателистической программы мирового первенства.

"На марке изображены официальная эмблема Чемпионата и игровой момент матча, а на карточке – стела "Ладья", панорама национального парка "Самарская Лука" и Жигулевский пивоваренный завод", – говорится в сообщении.

Дополнительно к выпуску почтовой карточки АО "Марка" изготовило штемпель специального гашения для Самары.

Выпуск филателистической продукции, приуроченной к проведению Чемпионата мира, является традицией во всем мире. В рамках филателистической программы ЧМ-2018 планируется выпустить более 130 видов продукции. Это 58 почтовых марок и 4 почтовых блока, 13 конвертов первого дня, 23 почтовые карточки и 34 художественных маркированных конверта, а также разнообразные сувенирные наборы, буклеты и многое другое. Общий тираж продукции превысит 70 млн экземпляров.
Сегодня, 16:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.