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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В обращение поступила почтовая марка, посвященная Самаре и ЧМ-2018
В обращение поступила почтовая карточка с маркой из серии "Города, принимающие ЧМ-2018". Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе компании АО "Марка", занимающейся выпуском филателистической программы мирового первенства.
"На марке изображены официальная эмблема Чемпионата и игровой момент матча, а на карточке – стела "Ладья", панорама национального парка "Самарская Лука" и Жигулевский пивоваренный завод", – говорится в сообщении.
Дополнительно к выпуску почтовой карточки АО "Марка" изготовило штемпель специального гашения для Самары.
Выпуск филателистической продукции, приуроченной к проведению Чемпионата мира, является традицией во всем мире. В рамках филателистической программы ЧМ-2018 планируется выпустить более 130 видов продукции. Это 58 почтовых марок и 4 почтовых блока, 13 конвертов первого дня, 23 почтовые карточки и 34 художественных маркированных конверта, а также разнообразные сувенирные наборы, буклеты и многое другое. Общий тираж продукции превысит 70 млн экземпляров.
"На марке изображены официальная эмблема Чемпионата и игровой момент матча, а на карточке – стела "Ладья", панорама национального парка "Самарская Лука" и Жигулевский пивоваренный завод", – говорится в сообщении.
Дополнительно к выпуску почтовой карточки АО "Марка" изготовило штемпель специального гашения для Самары.
Выпуск филателистической продукции, приуроченной к проведению Чемпионата мира, является традицией во всем мире. В рамках филателистической программы ЧМ-2018 планируется выпустить более 130 видов продукции. Это 58 почтовых марок и 4 почтовых блока, 13 конвертов первого дня, 23 почтовые карточки и 34 художественных маркированных конверта, а также разнообразные сувенирные наборы, буклеты и многое другое. Общий тираж продукции превысит 70 млн экземпляров.
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