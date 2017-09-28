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Джано Ананидзе вызван в сборную Грузии

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе получил вызов в сборную Грузии для участия в отборочных матчах ЧМ-2018, сообщает официальный сайт красно-белых.

6 октября грузинская команда примет в Тбилиси сборную Уэльса, а 9-го сыграет в Белграде с сербами.
Теги: Спартак Сборная Грузии Ананидзе
Сегодня, 20:21
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