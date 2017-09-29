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Около 80% отелей Казани уже забронировано на время ЧМ 2018

Около 80 процентов гостиниц в Казани уже забронировано на время проведения матчей ЧМ-2018, рассказал председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

"Сейчас на ЧМ-2018 забронировано достаточно большое количество номеров в отелях Казани. Всего забронировано около 80%, в свободной продаже будет около 20%", - цитирует Иванова welcome2018.com.

Пока номера не бронируются непосредственно туристами, так как еще нет результатов жеребьевки.
Сегодня, 06:05
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