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Первый пятизвездочный отель ЧМ-2018 открыли в Нижнем Новгороде

Гостиничный оператор Sheraton открыл первый пятизвездочный отель в Нижегородской области, сообщает welcome2018.com.

Новая гостиница появилась рядом с пешеходной улицей Нижнего Новгорода Большой Покровской, общая площадь отеля составляет 15300 квадратных метров. Отель предлагает 176 номеров категорий от "Стандарт" до "Президентский номер", современные конференц-залы, ресторан на 56 мест и фитнес-зал.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за время подготовки Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 номерной фонд в отелях города увеличился более чем на 1000 гостиничных мест.
Сегодня, 06:39
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