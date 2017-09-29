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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Первый пятизвездочный отель ЧМ-2018 открыли в Нижнем Новгороде
Гостиничный оператор Sheraton открыл первый пятизвездочный отель в Нижегородской области, сообщает welcome2018.com.
Новая гостиница появилась рядом с пешеходной улицей Нижнего Новгорода Большой Покровской, общая площадь отеля составляет 15300 квадратных метров. Отель предлагает 176 номеров категорий от "Стандарт" до "Президентский номер", современные конференц-залы, ресторан на 56 мест и фитнес-зал.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за время подготовки Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 номерной фонд в отелях города увеличился более чем на 1000 гостиничных мест.
Новая гостиница появилась рядом с пешеходной улицей Нижнего Новгорода Большой Покровской, общая площадь отеля составляет 15300 квадратных метров. Отель предлагает 176 номеров категорий от "Стандарт" до "Президентский номер", современные конференц-залы, ресторан на 56 мест и фитнес-зал.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за время подготовки Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 номерной фонд в отелях города увеличился более чем на 1000 гостиничных мест.
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