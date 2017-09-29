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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Смертин: Россия первой запустила мониторинг по борьбе с расизмом в футболе
Россия стала первой страной в мире, которая запустила мониторинг по борьбе с дискриминацией и расизмом в футболе. C таким заявлением на круглом столе выступил инспектор Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом и дискриминацией, посол чемпионата мира 2018 года в России Алексей Смертин.
В пятницу в Московской городской думе проходит круглый стол о создании свободной от дискриминации среды в городах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года.
"Россия стала первой страной в мире, которая запустила мониторинг по борьбе с дискриминацией. На каждом матче есть специальные офицеры, составляющие рапорт, на основании которого я, как инспектор Российского футбольного союза по борьбе с расизмом и дискриминацией, могу инициировать возбуждение дела в контрольно-дисциплинарном комитете. Это очень эффективно, потому что офицеры находятся в гуще фанатских событий", - цитирует Смертина ТАСС.
Также Смертин отметил, что получил положительный отчет по проведению Кубка конфедераций 2017 года, который проходил летом в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. "Прошел Кубок конфедераций, на котором была возможность проверить волонтеров, организационный комитет и прочие структуры, по завершении турнира я получил положительный отчет. К сожалению, этого нельзя сказать о чемпионате России, но таких [негативно настроенных] болельщиков меньшинство и они изначально приходят поболеть против команды соперника", - сказал Смертин.
В пятницу в Московской городской думе проходит круглый стол о создании свободной от дискриминации среды в городах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года.
"Россия стала первой страной в мире, которая запустила мониторинг по борьбе с дискриминацией. На каждом матче есть специальные офицеры, составляющие рапорт, на основании которого я, как инспектор Российского футбольного союза по борьбе с расизмом и дискриминацией, могу инициировать возбуждение дела в контрольно-дисциплинарном комитете. Это очень эффективно, потому что офицеры находятся в гуще фанатских событий", - цитирует Смертина ТАСС.
Также Смертин отметил, что получил положительный отчет по проведению Кубка конфедераций 2017 года, который проходил летом в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. "Прошел Кубок конфедераций, на котором была возможность проверить волонтеров, организационный комитет и прочие структуры, по завершении турнира я получил положительный отчет. К сожалению, этого нельзя сказать о чемпионате России, но таких [негативно настроенных] болельщиков меньшинство и они изначально приходят поболеть против команды соперника", - сказал Смертин.
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