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Алексей Смертин: Россия первой запустила мониторинг по борьбе с расизмом в футболе

Россия стала первой страной в мире, которая запустила мониторинг по борьбе с дискриминацией и расизмом в футболе. C таким заявлением на круглом столе выступил инспектор Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом и дискриминацией, посол чемпионата мира 2018 года в России Алексей Смертин.

В пятницу в Московской городской думе проходит круглый стол о создании свободной от дискриминации среды в городах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года.

"Россия стала первой страной в мире, которая запустила мониторинг по борьбе с дискриминацией. На каждом матче есть специальные офицеры, составляющие рапорт, на основании которого я, как инспектор Российского футбольного союза по борьбе с расизмом и дискриминацией, могу инициировать возбуждение дела в контрольно-дисциплинарном комитете. Это очень эффективно, потому что офицеры находятся в гуще фанатских событий", - цитирует Смертина ТАСС.

Также Смертин отметил, что получил положительный отчет по проведению Кубка конфедераций 2017 года, который проходил летом в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. "Прошел Кубок конфедераций, на котором была возможность проверить волонтеров, организационный комитет и прочие структуры, по завершении турнира я получил положительный отчет. К сожалению, этого нельзя сказать о чемпионате России, но таких [негативно настроенных] болельщиков меньшинство и они изначально приходят поболеть против команды соперника", - сказал Смертин.
Теги: Смертин
Сегодня, 16:26
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№1 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Алексей,Алексей... Был классным игроком,а пошёл во власть заговорил как все эти придурки!Дискриминация начинается не за забором на стадион/офицеры,рапорты... Тьфу!/,а в любом дворе,на любой улице и с малых лет в нашем отечестве!Небуду про корни,каждый знает!За забором она есть - а на стадионе теперь не будет!Леша-Леша...
Регистрация: 24.01.2016
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