Наингголан вновь не вызван в сборную Бельгии на матчи квалификации ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал заявку на матчи квалификации ЧМ-2018 с командами Боснии и Герцеговины (7 октября) и Кипра (10 октября).В список опять не попал полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан. Ранее футболист грозился завершить карьеру в сборной.– Тибо Куртуа ("Челси", Англия), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия), Матц Зельс ("Андерлехт"), Кун Кастельс ("Вольфсбург," Германия);- Тоби Альдервейрельд, Ян Вертонген (оба – "Тоттенхэм", Англия), Лоран Симан ("Монреаль Импакт", Канада), Леандер Дендонкер ("Андерлехт", Бельгия), Венсан Компани ("Манчестер Сити", Англия), Тома Менье ("ПСЖ", Франция), Томас Вермален ("Барселона", Испания), Джордан Лукаку ("Лацио", Италия);- Насер Шадли ("Вест Бромвич", Англия), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити", Англия), Стивен Дефур ("Бернли", Англия), Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед", Англия), Юри Тилеманс ("Монако", Франция), Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь", Китай);- Миши Батшуайи ("Челси", Англия), Янник Феррейра Карраско ("Атлетико", Испания), Эден Азар ("Челси", Англия), Торган Азар ("Боруссия" М, Германия), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", Англия), Кевин Миральяс ("Эвертон", Англия), Дрис Мертенс ("Наполи", Италия), Дивок Ориги ("Ливерпуль", Англия).