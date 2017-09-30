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Рагнар Сигурдссон вызван в сборную Исландии

Защитник "Рубина" Рагнар Сигурдссон получил вызов в сборную Исландии на матчи европейской квалификации ЧМ-2018.

Для сборной Исландии предстоящие матчи будут решающими в борьбе за выход на чемпионат мира.

Встреча исландской команды с Турцией состоится 6 октября, а с Косово – 9 октября.

ФК "Рубин"
Теги: Сигурдссон Сборная Исландии Рубин
Сегодня, 06:18
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