Рагнар Сигурдссон вызван в сборную Исландии

Защитник "Рубина" Рагнар Сигурдссон получил вызов в сборную Исландии на матчи европейской квалификации ЧМ-2018.Для сборной Исландии предстоящие матчи будут решающими в борьбе за выход на чемпионат мира.Встреча исландской команды с Турцией состоится 6 октября, а с Косово – 9 октября.