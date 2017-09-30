Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Марлос вызван в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал бразильского полузащитника "Шахтёра" Марлоса в национальную команду.

29 сентября стало известно, что Марлос получил временное удостоверение гражданина Украины, которое выдаётся до выпуска паспорта.

Сборная Украины 6 октября в Шкодере встретятся с командой Косово, а 9-го в Киеве проведет матч со сборной Хорватии.

ФК "Шахтер"
Теги: Марлос Сборная Украины
Сегодня, 18:14
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.