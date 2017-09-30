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Подготовка к ЧМ-2018 может потребовать 21,6 млрд рублей в следующем году

Подготовка и проведение ЧМ-2018 могут потребовать 21,6 млрд рублей в следующем году, сообщает RNS.

Развитие спортивной инфраструктуры потребует 17,9 млрд, непосредственная организация мероприятий, связанных с ЧМ — еще 3,69 млрд. Ожидается, что к концу 2017 года будут введены в эксплуатацию 8 из 12 стадионов, которые примут чемпионат мира.
Сегодня, 20:49
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№2 Написал: Дима Солодко (Сегодня, 20:53) #
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online

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://hit.kg/4f7da7
Регистрация: 30.09.2017
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
БОльше миллиардов- хороших и разных !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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