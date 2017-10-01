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Всероссийский форум кандидатов в волонтеры ЧМ-2018 открылся в Волгограде

Третий Всероссийский форум волонтеров "Навстречу Чемпионату" открылся в Волгограде.

Как сообщили welcome2018.com в пресс-службе городской администрации, он собрал около 100 участников из 11 городов-организаторов ЧМ-2018.

"До Чемпионата осталось всего лишь 258 дней, и за это время нам с вами предстоит сделать очень много, в том числе по созданию волонтерского центра на стадионе", – приветствовала активистов директор Департамента по работе с волонтерами Оргкомитета «Россия-2018» Татьяна Гомзякова.

Трехдневная программа форума включает в себя образовательные, культурно-экскурсионные, спортивные и творческие мероприятия. Они направлены на усовершенствование навыков кандидатов в волонтеры.

В первый день форума волонтеры стали участниками пилотного образовательного тренинга, а вечером приняли участие в играх на командообразование, посетили обучающие семинары, тренинги на развитие компетенций, а также провели товарищеский футбольный матч с представителями Оргкомитета "Россия-2018". В выходные у волонтеров запланирована экскурсия на стадион "Волгоград Арена", который примет четыре матча группового этапа Чемпионата мира.
Сегодня, 06:14
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