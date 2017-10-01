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ФИФА может отстранить Испанию от ЧМ-2018

Сборная Испании, в случае выхода Каталонии из состава страны, может получить санкции от ФИФА, утверждает Marca.

Отмечается, что наказание на сборную в виде дисквалификации с чемпионата мира — 2018 может быть наложено в том случае, если руководство испанской лиги запретит "Барселоне" и другим каталонским клубам выступать в Ла лиге. Руководство международной федерации может счесть это вмешательством государства в футбольные дела.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Испании
Сегодня, 10:16
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 10:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
замута пошла замутная...
Регистрация: 26.04.2017
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