ФИФА может отстранить Испанию от ЧМ-2018

Сборная Испании, в случае выхода Каталонии из состава страны, может получить санкции от ФИФА, утверждает Marca.Отмечается, что наказание на сборную в виде дисквалификации с чемпионата мира — 2018 может быть наложено в том случае, если руководство испанской лиги запретит "Барселоне" и другим каталонским клубам выступать в Ла лиге. Руководство международной федерации может счесть это вмешательством государства в футбольные дела.