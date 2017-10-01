Денис Глушаков: стадион в Ростове прекрасен уже сейчас

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков посетил строящийся К ЧМ-2018 стадион "Ростов Арена"."Давно ждал этого момента, и вот он настал! Удалось выкроить немного времени и побывать на новом строящемся стадионе в Ростове. Что могу сказать… Арена прекрасна уже сейчас, особенно газон. А когда строительство завершится — будет просто праздник. Радуюсь за город и за Ростовскую область — нас ждёт прекрасное время и отличный футбол на ЧМ-2018!Как видите, уже работаю с мячом — восстановление идёт по плану, а во время таких приятных поездок оно происходит ещё быстрее!" - написал Глушаков в инстаграме.