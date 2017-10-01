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На чемпионате мира 2018 года Россия будет использовать беспилотные автомобили

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что в ходе чемпионата мира 2018 года страна представит свои достижения в области беспилотных автомобилей.

"С радостью хочу сообщить, что Россия придерживается дорожной карты по созданию беспилотной автомобильной платформы, и мы продемонстрируем вам результаты в ходе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России", — цитирует Дворковича ТАСС.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Сегодня, 12:38
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