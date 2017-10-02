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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком" (37)
"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком" (37)
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Николай Наумов - о Фернандеше: удивлен, как Черевченко и Смородская "зачехлили" такого игрока (6)
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Алексей Герасименко: сейчас кажется, что Дзюба и Кокорин смогут забить под 35 мячей за сезон (6)
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Все игроки, кроме Головина, тренируются в составе сборной России
Все футболисты сборной России, за исключением получившего повреждение полузащитника ЦСКА Александра Головина, который также находится в расположении национальной команды, приступили к тренировке, сообщает "Чемпионат.сом".
В то же время получивший травму хавбек Алан Дзагоев в расположении сборной не присутствует. Российская сборная сегодня на базе в Новогорске начала подготовительный сбор в преддверии двух товарищеских матчей.
7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве, на стадионе "ВЭБ Арена", и эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени.
В то же время получивший травму хавбек Алан Дзагоев в расположении сборной не присутствует. Российская сборная сегодня на базе в Новогорске начала подготовительный сбор в преддверии двух товарищеских матчей.
7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве, на стадионе "ВЭБ Арена", и эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени.
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