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Все игроки, кроме Головина, тренируются в составе сборной России

Все футболисты сборной России, за исключением получившего повреждение полузащитника ЦСКА Александра Головина, который также находится в расположении национальной команды, приступили к тренировке, сообщает "Чемпионат.сом".

В то же время получивший травму хавбек Алан Дзагоев в расположении сборной не присутствует. Российская сборная сегодня на базе в Новогорске начала подготовительный сбор в преддверии двух товарищеских матчей.

7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве, на стадионе "ВЭБ Арена", и эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени.
Теги: Головин Сборная России
Сегодня, 17:13
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