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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владимир Путин: нужно определиться с финансовым обеспечением вопросов безопасности ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин заявил, что в самое ближайшее время следует определиться с финансовым обеспечением вопросов безопасности чемпионата мира 2018 года.
"Речь идет об авторитете страны как гостеприимной, открытой страны, которая с полной ответственностью подходит к организации крупнейших международных мероприятий, в том числе, это касается и вопросов безопасности. С их финансовым обеспечением следует определиться в самое ближайшее время", - цитирует Путина "Р-Спорт".
"Речь идет об авторитете страны как гостеприимной, открытой страны, которая с полной ответственностью подходит к организации крупнейших международных мероприятий, в том числе, это касается и вопросов безопасности. С их финансовым обеспечением следует определиться в самое ближайшее время", - цитирует Путина "Р-Спорт".
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