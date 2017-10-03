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Владимир Путин поручил доработать программу по использованию после ЧМ объектов инфраструктуры

Президент России Владимир Путин поручил доработать программу по использованию после ЧМ-2018 объектов, подготовленных к этому мероприятию, и утвердить ее на уровне кабмина.

"Концепция наследия чемпионата мира по футболу утверждена Минспортом еще в 2015 году, однако исчерпывающей ее вряд ли можно признать. Я прошу доработать документ с учетом позитивного опыта работы программы наследия Универсиады в Казани в 2013 году и Игр в Сочи в 2014-м и утвердить на уровне правительства", - приводит слова Путина "Р-Спорт".

Путин также высказался о необходимости в обязательном порядке отразить меры по развитию футбола в России в целом, прежде всего для детей и юношества.

"Здесь целесообразно использовать опыт подготовки юных хоккеистов в сочинском "Сириусе" и предусмотреть создание в регионах, принимающих матчи чемпионата, всероссийских детских футбольных центров. Инфраструктура-то будет готова", - добавил президент России.
Теги: Путин
Сегодня, 18:13
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