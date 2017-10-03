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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оргкомитет ЧМ-2018 работает с ФИФА по увеличению числа билетов 4-й категории
Оргкомитет "Россия-2018" продолжает работать с ФИФА по увеличению числа билетов 4-й, наиболее дешевой, категории для россиян на ЧМ-2018, сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
Во вторник в Москве проходит заседание совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ, на котором обсуждаются итоги прошедшего в России Кубка конфедераций-2017 и вопросы подготовки к чемпионату мира-2018.
"Мы продолжаем работать с ФИФА по расширению квоты для этой (четвертой) категории. Соответствующие письма направлены в ФИФА от имени главы оргкомитета", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
Во вторник в Москве проходит заседание совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ, на котором обсуждаются итоги прошедшего в России Кубка конфедераций-2017 и вопросы подготовки к чемпионату мира-2018.
"Мы продолжаем работать с ФИФА по расширению квоты для этой (четвертой) категории. Соответствующие письма направлены в ФИФА от имени главы оргкомитета", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
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