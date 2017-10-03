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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Штаб-квартира ФИФА во время ЧМ-2018 будет находиться в Москве в гостинице "Украина"
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" и член исполкома РФС Алексей Сорокин сообщил, что штаб-квартира ФИФА во время чемпионата мира 2018 года будет находиться в Москве в гостинице "Украина" (современное официальное название — "Рэдиссон Ройал, Москва").
"Штаб-квартира будет располагается в гостинице "Украина", - цитирует Сорокина ТАСС.
Всего для участников и официальных лиц чемпионата мира будут работать 173 отеля, из которых 27 являются пятизвездочными. "В общей сложности к чемпионату мира подготовлены более 400 гостиниц, 80 процентов номерного фонда уже зафрахтовано", - добавил он.
"Штаб-квартира будет располагается в гостинице "Украина", - цитирует Сорокина ТАСС.
Всего для участников и официальных лиц чемпионата мира будут работать 173 отеля, из которых 27 являются пятизвездочными. "В общей сложности к чемпионату мира подготовлены более 400 гостиниц, 80 процентов номерного фонда уже зафрахтовано", - добавил он.
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