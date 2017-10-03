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Штаб-квартира ФИФА во время ЧМ-2018 будет находиться в Москве в гостинице "Украина"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" и член исполкома РФС Алексей Сорокин сообщил, что штаб-квартира ФИФА во время чемпионата мира 2018 года будет находиться в Москве в гостинице "Украина" (современное официальное название — "Рэдиссон Ройал, Москва").

"Штаб-квартира будет располагается в гостинице "Украина", - цитирует Сорокина ТАСС.

Всего для участников и официальных лиц чемпионата мира будут работать 173 отеля, из которых 27 являются пятизвездочными. "В общей сложности к чемпионату мира подготовлены более 400 гостиниц, 80 процентов номерного фонда уже зафрахтовано", - добавил он.
Сегодня, 18:48
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№2 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 19:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А без заголовка -провокации ну никак нельзя ?! Гостиница давно так не называется ...
Регистрация: 18.06.2015
№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 18:59) #
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Болеет за:
«Волга НН»
Она уже давно Рэдиссон называется.
Регистрация: 28.12.2012
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