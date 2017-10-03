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Виталий Мутко: с финансированием стадионов ЧМ-2018 после турнира проблем не будет

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что эксплуатация стадионов после чемпионата мира не вызывает вопросов с точки зрения финансирования, конкретная модель управления аренами будет разработана.

"Мы приняли решение, что мы разработаем некую модель управления стадионом на базе существующего опыта и передадим ее с Концепцией наследия [объектов чемпионата мира]. По финансированию стадионов [после проведения турнира] вопросов нет", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 19:33
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