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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Власти Татарстана намерены закупить мельдоний для подготовки к ЧМ-2018
В рамках подготовки к ЧМ-2018, который пройдет в России, власти Татарстана закупят медикаменты на 4,4 млн рублей, сообщает "Вечерняя Казань".
В число заказов входят 30 упаковок мельдония в форме раствора для инъекций, которые, по версии источника, понадобятся сотрудникам МВД.
Мельдоний входит в список препаратов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
В число заказов входят 30 упаковок мельдония в форме раствора для инъекций, которые, по версии источника, понадобятся сотрудникам МВД.
Мельдоний входит в список препаратов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
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