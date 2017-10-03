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Власти Татарстана намерены закупить мельдоний для подготовки к ЧМ-2018

В рамках подготовки к ЧМ-2018, который пройдет в России, власти Татарстана закупят медикаменты на 4,4 млн рублей, сообщает "Вечерняя Казань".

В число заказов входят 30 упаковок мельдония в форме раствора для инъекций, которые, по версии источника, понадобятся сотрудникам МВД.

Мельдоний входит в список препаратов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Сегодня, 20:05
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
даже как-то шутить не хочется
да и не над чем
всё понятно к чему отсыл, но это не имеет отношения к футболу


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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