Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Стали известны сроки полной готовности телекоммуникационной инфраструктуры ЧМ-2018

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров на заседании Совета при президенте страны по развитию физкультуры и спорта заявил, что полноценная готовность телекоммуникационной инфраструктуры для ЧМ-2018 будет обеспечена в мае 2018 года.

"В соответствии с утвержденным планом работ у нас следующие контрольные точки: декабрь 2017 года — обеспечение телекоммуникационных сервисов на финальной жеребьевке, март — май — монтаж и тестирование телекоммуникационной инфраструктуры, и с мая уже полная готовность по предоставлению сервиса", - приводит слова Никифорова ТАСС.
Сегодня, 20:20
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: grisha (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Врёт - ой, врёт )))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))
Нужны ассигнования )))))))))))))))
Любой дворник скажет, что нужны )))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.