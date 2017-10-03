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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Стали известны сроки полной готовности телекоммуникационной инфраструктуры ЧМ-2018
Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров на заседании Совета при президенте страны по развитию физкультуры и спорта заявил, что полноценная готовность телекоммуникационной инфраструктуры для ЧМ-2018 будет обеспечена в мае 2018 года.
"В соответствии с утвержденным планом работ у нас следующие контрольные точки: декабрь 2017 года — обеспечение телекоммуникационных сервисов на финальной жеребьевке, март — май — монтаж и тестирование телекоммуникационной инфраструктуры, и с мая уже полная готовность по предоставлению сервиса", - приводит слова Никифорова ТАСС.
"В соответствии с утвержденным планом работ у нас следующие контрольные точки: декабрь 2017 года — обеспечение телекоммуникационных сервисов на финальной жеребьевке, март — май — монтаж и тестирование телекоммуникационной инфраструктуры, и с мая уже полная готовность по предоставлению сервиса", - приводит слова Никифорова ТАСС.
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