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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Мяч ЧМ-2018 будет представлен перед жеребьевкой финальной части мундиаля
Официальный мяч ЧМ-2018 будет представлен накануне жеребьевки турнира, которая состоится 1 декабря. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"В данный момент идет активное продвижение турнира. Дан старт туру кубка мира. До конца 2017 года будет представлен официальный плакат чемпионата мира. Официальный мяч будет показан накануне жеребьевки соревнований", - приводит слова Сорокина ТАСС.
Жеребьевка финального турнира чемпионата мира пройдет 1 декабря в Кремле.
"В данный момент идет активное продвижение турнира. Дан старт туру кубка мира. До конца 2017 года будет представлен официальный плакат чемпионата мира. Официальный мяч будет показан накануне жеребьевки соревнований", - приводит слова Сорокина ТАСС.
Жеребьевка финального турнира чемпионата мира пройдет 1 декабря в Кремле.
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