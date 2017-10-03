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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Парк футбола будет организован на Красной площади во время ЧМ-2018
Парк футбола планируется организовать на Красной площади в Москве на период проведения чемпионата мира 2018 года, сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"На период чемпионата мира на Красной площади планируется организовать Парк футбола, который станет значимым дополнением турнира", - цитирует Сорокина ТАСС.
Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" отметил, что Международный вещательный центр чемпионата мира будет располагаться в московском выставочном центре "Крокус Экспо". "Он будет обеспечивать телевизионное вещание матчей на весь мир. С 1 декабря этого года начнется оборудование его временной инфраструктуры. Финансовая нагрузка по обеспечению этого проекта ляжет на бюджет города Москвы", - сказал Сорокин.
"На период чемпионата мира на Красной площади планируется организовать Парк футбола, который станет значимым дополнением турнира", - цитирует Сорокина ТАСС.
Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" отметил, что Международный вещательный центр чемпионата мира будет располагаться в московском выставочном центре "Крокус Экспо". "Он будет обеспечивать телевизионное вещание матчей на весь мир. С 1 декабря этого года начнется оборудование его временной инфраструктуры. Финансовая нагрузка по обеспечению этого проекта ляжет на бюджет города Москвы", - сказал Сорокин.
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