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Парк футбола будет организован на Красной площади во время ЧМ-2018

Парк футбола планируется организовать на Красной площади в Москве на период проведения чемпионата мира 2018 года, сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"На период чемпионата мира на Красной площади планируется организовать Парк футбола, который станет значимым дополнением турнира", - цитирует Сорокина ТАСС.

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" отметил, что Международный вещательный центр чемпионата мира будет располагаться в московском выставочном центре "Крокус Экспо". "Он будет обеспечивать телевизионное вещание матчей на весь мир. С 1 декабря этого года начнется оборудование его временной инфраструктуры. Финансовая нагрузка по обеспечению этого проекта ляжет на бюджет города Москвы", - сказал Сорокин.
Теги: Сорокин
Сегодня, 22:25
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