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Около 1,3 млн заявок на билеты поступило на матчи ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин на совместном заседании Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета назвал количество заявок на покупку билетов на матчи чемпионата мира 2018 года в России, поступивших на данный момент.

"Уже поступило около 1 млн 300 тыс. заявок на билеты. Из иностранцев наибольшую активность проявляют Мексика, Бразилия, Аргентина и США — на них приходится около 175 тыс. заявок", — цитирует Сорокина ТАСС.
Сегодня, 22:26
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