Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Владимир Путин: необходимо максимальное количество дешевых билетов на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо добиться максимального количества недорогих билетов на чемпионат мира по футболу в 2018 году в России.

"Нужно еще раз посмотреть на такой аспект, как доступность билетов, постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным", - цитирует Путина "Р-Спорт".
Теги: Путин
Сегодня, 00:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.