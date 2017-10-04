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Владимир Путин: болельщики ждут, что футболисты сборной покажут на ЧМ-2018 достойную игру

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что футболисты сборной России покажут достойную игру на домашнем чемпионате мира 2018 года и оправдают ожидания болельщиков.

"Конечно, болельщики ждут, что футболисты сборной команды России, хозяйки чемпионата, покажут достойную игру, будут выходить на каждый матч с полной отдачей", - цитирует Путина "Р-Спорт".
Теги: Путин Сборная России
Сегодня, 01:38
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 02:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
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Регистрация: 26.04.2017
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