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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Минспорта предлагают ввести административную ответственность за незаконную продажу билетов на матчи
Введение в преддверии ЧМ-2018 административной ответственности за незаконную продажу билетов стало бы целесообразным шагом. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
"С учетом итогов проведения Кубка конфедераций целесообразно усовершенствовать российское законодательство, в том числе ввести административную ответственность за незаконную реализацию входных билетов, предоставить право бесплатного проезда железнодорожным транспортом аккредитованным представителям СМИ.
Опыт проведения Кубка конфедераций показал необходимость принятия дополнительных мер безопасности на объектах транспорта и гостиничной сферы, по предоставлению охранных услуг, по ресурсному обеспечению указанных мероприятий", - цитирует Колобкова ТАСС.
"С учетом итогов проведения Кубка конфедераций целесообразно усовершенствовать российское законодательство, в том числе ввести административную ответственность за незаконную реализацию входных билетов, предоставить право бесплатного проезда железнодорожным транспортом аккредитованным представителям СМИ.
Опыт проведения Кубка конфедераций показал необходимость принятия дополнительных мер безопасности на объектах транспорта и гостиничной сферы, по предоставлению охранных услуг, по ресурсному обеспечению указанных мероприятий", - цитирует Колобкова ТАСС.
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