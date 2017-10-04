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Самара испытывает проблемы с подготовкой к ЧМ-2018

Самара отстает от графика подготовки к ЧМ-2018, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Есть отставание на отдельных этапах в Самаре. В отношении подрядчика введены штрафные санкции. Но ситуация под контролем", – сказал министр спорта РФ Павел Колобков.

В Ростове-на-Дону стадион готов на 86%, в Екатеринбурге – на 85%, в Калининграде – на 83%, в Волгограде и Нижнем Новгороде – на 73%, в Саранске – на 67, в Самаре – на 65.
Сегодня, 04:42
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