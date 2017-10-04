Сергей Карасев: очень надеемся попасть на ЧМ-2018

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, ждёт ли он, что его бригада будет включена в список судей, которые будут обслуживать матчи ЧМ-2018."У меня сейчас такое ожидание, как перед чем-то серьёзным. Такое может случиться один раз за карьеру. Нечто подобное я испытывал перед чемпионатом Европы.Нам остаётся только ждать и делать свою работу. Да, внутри всё кипит, и мы конечно же хотим быть частью такого огромного турнира через год.Мы всё для этого делаем. Очень надеемся", — сказал Карасёв в интервью программе "Свисток".