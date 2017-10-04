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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Сочи начался капремонт Центрального стадиона в рамках подготовки к ЧМ-2018
Специалисты начали замену дренажной системы и подготовку к устройству нового травяного покрытия на Центральном стадионе имени Славы Метревели в Сочи, арена станет тренировочной площадкой для одной из команд-участниц ЧМ-2018. Работы на старейшем спортивном объекте города будут произведены в рамках проекта капитального ремонта, сообщил ТАСС директор Южного федерального центра спортивной подготовки (ФГБУ "Юг Спорт") Михаил Дремов.
"Мы начали капитальный ремонт футбольного поля Центрального стадиона и тренировочного поля с искусственным покрытием. На это в рамках реконструкции имеющихся тренировочных площадок к футбольному чемпионату мира - 2018 правительством выделено из федерального бюджета 62 млн рублей. Все ремонтные работы планируется завершить до конца октября, затем произведем посев травы на газонном покрытии", - рассказал Дремов.
По его словам, газон будет полностью соответствовать требованиям, которые предъявляет Международная федерация футбола (ФИФА) к тренировочным площадкам в городах-организаторах чемпионата мира по футболу.
Капремонт футбольного поля Центрального стадиона в Сочи включает в себя полную замену дренажного слоя и устройство нового травяного покрытия поля с применением инновационной технологии прошивки газона. "Через каждые два сантиметра будут прошиваться искусственные волокна, что значительно увеличит ресурс газонного покрытия. По мнению специалистов, такой газон сможет прослужить не менее 10 лет", - отметил директор "Юг Спорта".
На соседнем тренировочном поле искусственное покрытие будет заменено на натуральное также с применением современных подходов. В ноябре строители приступят к капитальному ремонту западной трибуны стадиона. На это из федерального бюджета выделено 118 млн рублей. Будут заменены покрытия, стены, полы, потолки, а также все 5,2 тыс. сидений для зрителей.
"Фасад будет отделан современными материалами, а также предусмотрено его художественное оформление - роспись граффити в символике предстоящего чемпионата мира по футболу. Кроме того, будут установлены современные контрольно-пропускные пункты в соответствии с требованиями ФИФА", - рассказал Дремов.
Все работы планируется завершить до апреля 2018 года.
"Мы начали капитальный ремонт футбольного поля Центрального стадиона и тренировочного поля с искусственным покрытием. На это в рамках реконструкции имеющихся тренировочных площадок к футбольному чемпионату мира - 2018 правительством выделено из федерального бюджета 62 млн рублей. Все ремонтные работы планируется завершить до конца октября, затем произведем посев травы на газонном покрытии", - рассказал Дремов.
По его словам, газон будет полностью соответствовать требованиям, которые предъявляет Международная федерация футбола (ФИФА) к тренировочным площадкам в городах-организаторах чемпионата мира по футболу.
Капремонт футбольного поля Центрального стадиона в Сочи включает в себя полную замену дренажного слоя и устройство нового травяного покрытия поля с применением инновационной технологии прошивки газона. "Через каждые два сантиметра будут прошиваться искусственные волокна, что значительно увеличит ресурс газонного покрытия. По мнению специалистов, такой газон сможет прослужить не менее 10 лет", - отметил директор "Юг Спорта".
На соседнем тренировочном поле искусственное покрытие будет заменено на натуральное также с применением современных подходов. В ноябре строители приступят к капитальному ремонту западной трибуны стадиона. На это из федерального бюджета выделено 118 млн рублей. Будут заменены покрытия, стены, полы, потолки, а также все 5,2 тыс. сидений для зрителей.
"Фасад будет отделан современными материалами, а также предусмотрено его художественное оформление - роспись граффити в символике предстоящего чемпионата мира по футболу. Кроме того, будут установлены современные контрольно-пропускные пункты в соответствии с требованиями ФИФА", - рассказал Дремов.
Все работы планируется завершить до апреля 2018 года.
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