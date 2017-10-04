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Павел Колобков: телеаудитория ЧМ-2018 составляет практически половину населения Земли

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что совокупная телеаудитория чемпионата мира 2018 года составит половину населения планеты.

"Ожидаемое количество зрителей - более 2,5 млн человек. Совокупная телеаудитория турнира составляет практически половину населения Земли.

В настоящее время подготовка к чемпионату идет полным ходом. В ней участвуют 15 федеральных министерств и ведомств и 12 городов-организаторов. Также задействованы 34 региона, где расположены базы команд. Обязательства Российской Федерации, включая правительственные гарантии, данные ФИФА, выполняются в рамках специального федерального закона о чемпионате и программы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу", - цитирует министра спорта ТАСС.
Сегодня, 06:27
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