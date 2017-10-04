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На финал ЧМ-2018 уже отправлено более 132 тысяч заявок

Более 132 тысяч заявок от болельщиков на приобретение билетов на финальную игру чемпионата мира 2018 года по футболу в России поступило в Международную федерацию футбола при том, что вместимость стадиона "Лужники" составляет 81 тысячу человек, сообщает официальный сайт ФИФА.

По информации ФИФА, лидируют по количеству отправленных заявок российские болельщики (70%), однако доля заявок от зарубежных болельщиков увеличилась до 30%. Всего в ФИФА поступило около 1,5 млн заявок на приобретение билетов на матчи турнира, около 90 тыс. - на матч открытия первенства.
Сегодня, 16:55
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