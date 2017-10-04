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Оргкомитет "Россия-2018" не видит конфликта в проведении матчей ЧМ в День памяти

Оргкомитет "Россия-2018" не видит конфликта в проведении матчей ЧМ-2018 22 июня, когда в РФ отмечается День памяти и скорби, заявил операционный директор оргкомитета "Россия-2018" Дмитрий Годунов.

"Расписание и чемпионата, и Кубка конфедераций было согласовано с российской стороной, с правительством РФ. Подобная ситуация имела место и во время Кубка конфедераций, когда у нас в этот день было два матча, в Казани и Санкт-Петербурге, во время чемпионата у нас таких матчей три: Калининград, Санкт-Петербург и Волгоград. Матчи прошли в этот день, это совершенно не означает, что День скорби перестал существовать и люди об этом не помнят, более того, многие команды, даже которые играли матч, они в свое свободное время посетили мемориалы и почтили память погибших. На наш взгляд, в этом нет конфликта. Решение команды будут принимать сами", - цитирует Годунова "Р-Спорт".
Сегодня, 16:58
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