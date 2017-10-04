Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:04
Аргентина, Уругвай и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году
Аргентина, Уругвай и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году
15:42
Мигель Торрес: если Пике не чувствует себя на 100% испанцем, ему не стоит играть за сборную (2)
Мигель Торрес: если Пике не чувствует себя на 100% испанцем, ему не стоит играть за сборную (2)
14:17
Роман Нойштедтер: мы развиваемся, все стараются прогрессировать в клубах, чтобы потом проявить себя в сборной (видео)
Роман Нойштедтер: мы развиваемся, все стараются прогрессировать в клубах, чтобы потом проявить себя в сборной (видео)
12:42
Владимир Быстров: Мутко обещал восстановить украденные медали, до сих пор ничего не сделано (4)
Владимир Быстров: Мутко обещал восстановить украденные медали, до сих пор ничего не сделано (4)
Окончательного решения о переносе медиацентра ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге пока нет
Окончательного решения о переносе медиацентра чемпионата мира 2018 года в Санкт-Петербурге пока нет, заявил представитель пресс-службы ФИФА.
Медиацентр у арены "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, построенный к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018, своим расположением мешал выкатить поле из чаши арены. Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в начале сентября заявлял, что есть предварительное решение о переносе медиацентра в другое место, так как все заинтересованы в том, чтобы было хорошее поле, а для этого его надо выкатывать периодически из чаши стадиона.
"Пока нет окончательного решения относительно того, будет ли перенесен медиацентр и куда он может быть перенесен. В ближайшее время мы встретимся с представителями оргкомитета, города и руководства стадиона и обсудим все возможные решения. ФИФА важно, чтобы на матчах чемпионата мира был качественный газон. Если перенос медиацентра требуется для того, чтобы поле было лучшего качества, то это произойдет", - сказал представитель пресс-службы ФИФА.
"Р-Спорт"
Медиацентр у арены "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, построенный к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018, своим расположением мешал выкатить поле из чаши арены. Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в начале сентября заявлял, что есть предварительное решение о переносе медиацентра в другое место, так как все заинтересованы в том, чтобы было хорошее поле, а для этого его надо выкатывать периодически из чаши стадиона.
"Пока нет окончательного решения относительно того, будет ли перенесен медиацентр и куда он может быть перенесен. В ближайшее время мы встретимся с представителями оргкомитета, города и руководства стадиона и обсудим все возможные решения. ФИФА важно, чтобы на матчах чемпионата мира был качественный газон. Если перенос медиацентра требуется для того, чтобы поле было лучшего качества, то это произойдет", - сказал представитель пресс-службы ФИФА.
"Р-Спорт"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.