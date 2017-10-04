Окончательного решения о переносе медиацентра ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге пока нет

Окончательного решения о переносе медиацентра чемпионата мира 2018 года в Санкт-Петербурге пока нет, заявил представитель пресс-службы ФИФА.Медиацентр у арены "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, построенный к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018, своим расположением мешал выкатить поле из чаши арены. Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в начале сентября заявлял, что есть предварительное решение о переносе медиацентра в другое место, так как все заинтересованы в том, чтобы было хорошее поле, а для этого его надо выкатывать периодически из чаши стадиона."Пока нет окончательного решения относительно того, будет ли перенесен медиацентр и куда он может быть перенесен. В ближайшее время мы встретимся с представителями оргкомитета, города и руководства стадиона и обсудим все возможные решения. ФИФА важно, чтобы на матчах чемпионата мира был качественный газон. Если перенос медиацентра требуется для того, чтобы поле было лучшего качества, то это произойдет", - сказал представитель пресс-службы ФИФА.