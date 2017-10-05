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Монтаж фасада стадиона в Калининграде завершен на 99,3%

Операционный директор оргкомитета "Россия-2018" Дмитрий Годунов сообщил, что "монтаж фасада стадиона в Калининграде завершен на 99,3%.

"На стройплощадке стадиона завершен монтаж металлоконструкций, профилированного настигла и мембранного покрытия кровли. Газон засеян. Ограждение территории идет по графику, завершено 82%. Монтируются внутренние и наружные коммунальные сети и автоматическая пожарная сигнализация. Идет монтаж 35 тысяч антивандальных кресел, его планируют завершить в декабре", - цитирует Годунова "Р-Спорт".
Сегодня, 00:26
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